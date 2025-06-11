Відставка Туска. Як розвивається ситуація в Польщі
Категорія
Політика
Дата публікації

Відставка Туска. Як розвивається ситуація в Польщі

Туск
Джерело:  RMF 24

Результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska вказують на те, що громадяни Польщі розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем’єр-міністра Дональда Туска.

Головні тези:

  • Серед прихильників опозиції 82% опитаних виступають за відставку Туска з посади. 
  • На настрої в країні також впливає публічний конфлікт між Туском та Навроцьким.

Туск може піти у відставку

Команда United Surveys для Wirtualna Polska вказує на те, що 44,8% респондентів вважають, що Туск має піти у відставку.

43,3% хочуть, щоб прем’єр-міністр Польщі залишився на своїй посаді.

Окрім того, вказано, що 11,9% опитаних не мають чіткої думки щодо відставки прем’єра.

Результати опитування вказують на те, що ставлення до особи Дональда Туска сильно пов'язане з політичними уподобаннями.

Серед виборців керівної коаліції 81% опитаних не хоче, щоб прем'єр пішов у відставку. Лише 9% підтримують його відставку, а 10% залишаються не визначеними.

Що також важливо розуміти, серед прихильників опозиції 82% опитаних виступають за відставку Туска з посади.

Відставки Дональда Туска частіше вимагають чоловіки (48%) ніж жінки (40%). Цю вимогу найчастіше підтримують особи віком 60-69 років (51%) та мешканці середніх і великих міст — по 40% у кожній з цих груп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Польща розставила всі крапки над "і"
Польща не змінила свого рішення
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща зафіксувала "підозрілі маневри" ще одного судна РФ
Росія може готувати нову диверсію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польща започаткувала День пам’яті жертв Волинської трагедії — МЗС України відреагувало
МЗС України
МЗС України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?