Відставка Туска. Як розвивається ситуація в Польщі

Результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska вказують на те, що громадяни Польщі розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем’єр-міністра Дональда Туска.
Головні тези:
- Серед прихильників опозиції 82% опитаних виступають за відставку Туска з посади.
- На настрої в країні також впливає публічний конфлікт між Туском та Навроцьким.
Туск може піти у відставку
Команда United Surveys для Wirtualna Polska вказує на те, що 44,8% респондентів вважають, що Туск має піти у відставку.
43,3% хочуть, щоб прем’єр-міністр Польщі залишився на своїй посаді.
Окрім того, вказано, що 11,9% опитаних не мають чіткої думки щодо відставки прем’єра.
Результати опитування вказують на те, що ставлення до особи Дональда Туска сильно пов'язане з політичними уподобаннями.
Що також важливо розуміти, серед прихильників опозиції 82% опитаних виступають за відставку Туска з посади.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-