Результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska вказують на те, що громадяни Польщі розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем’єр-міністра Дональда Туска.

Туск може піти у відставку

Команда United Surveys для Wirtualna Polska вказує на те, що 44,8% респондентів вважають, що Туск має піти у відставку.

43,3% хочуть, щоб прем’єр-міністр Польщі залишився на своїй посаді.

Окрім того, вказано, що 11,9% опитаних не мають чіткої думки щодо відставки прем’єра.

Результати опитування вказують на те, що ставлення до особи Дональда Туска сильно пов'язане з політичними уподобаннями.

Серед виборців керівної коаліції 81% опитаних не хоче, щоб прем'єр пішов у відставку. Лише 9% підтримують його відставку, а 10% залишаються не визначеними. Поширити

Що також важливо розуміти, серед прихильників опозиції 82% опитаних виступають за відставку Туска з посади.