Польща започаткувала День пам’яті жертв Волинської трагедії — МЗС України відреагувало

Рішення Польщі щодо затвердження 11 липня "Національним днем пам'яті поляків — жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Республіки Польща" — суперечить добросусідським відносинам між Києвом та Варшавою. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.
Головні тези:
- Польща встановила День пам’яті жертв Волинської трагедії, який спричинив напруження у добросусідських відносинах між українським та польським урядами.
- Міністерство закордонних справ України висловило незгоду з рішенням Польщі та закликало до збереження діалогу та взаємної поваги.
МЗС України жорстко відреагувало на започаткування Дня пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі
Як зазначається на Facebook-сторінці польського Сейму, "у 1939-1946 роках українські націоналісти... вбили понад сто тисяч поляків, переважно мешканців сіл, знищили їхнє майно і змусили сотні тисяч поляків покинути Східні Креси Другої Польської Республіки".
Зокрема відповідно до заяви, "апогеєм цього злочину став липень 1943 року", а "символічною датою гекатомби" є 11 липня.
МЗС України, своєю чергою, розцінює рішення Сейму Польщі як таке, що йде всупереч із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.
Україна виступає за наукове та неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії й вважає, що шлях до примирення лежить через діалог та взаємну повагу. У зв'язку з цим — закликає Варшаву утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах.
Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому.
Нагадаємо, що цього року в Україні розпочали ексгумацію громадян Польщі, які загинули під час Волинської трагедії у 1945-му. Варшава раніше неодноразово закликала до початку цього процесу й нещодавно обидвом країнам вдалося досягти згоди з низки питань.
На початку квітня ексгумаційні роботи стартували в селі Угли Рівненської області. Зокрема пошукові заходи відбувались і на території Тернопільської області.
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