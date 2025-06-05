Польша ввела День памяти жертв Волынской трагедии — МИД Украины отреагировало

Решение Польши об утверждении 11 июля "Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша" - противоречит добрососедским отношениям между Киевом и Варшавой. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины.

МИД Украины жестко отреагировало на начало Дня памяти жертв Волынской трагедии в Польше

Как отмечается на Facebook-странице польского Сейма, "в 1939-1946 годах украинские националисты... убили более ста тысяч поляков, преимущественно жителей сел, уничтожили их имущество и заставили сотни тысяч поляков покинуть Восточные Кресы Второй Польской Республики".

В частности, согласно заявлению, "апогеем этого преступления стал июль 1943 года", а "символической датой гекатомбы" является 11 июля.

МИД Украины, в свою очередь, расценивает решение Сейма Польши как идущее вопреки духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности, в формате Совместной украинско-польской группы по историческому диалогу, действующей с участием министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран. Поделиться

Украина выступает за научное и беспристрастное изучение сложных страниц общей истории и считает, что путь к примирению лежит через диалог и взаимное уважение. В этой связи призывает Варшаву воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряжения в двусторонних отношениях.

Несмотря на предвзятость и политический контекст определения Сейма Республики Польша, продолжаем идти путем проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно. Уже есть на этом пути практические результаты, которые должны иметь развитие и в будущем.

Напомним, что в этом году в Украине начали эксгумацию граждан Польши, погибших во время Волынской трагедии в 1945-м, Варшава ранее неоднократно призывала к началу этого процесса и недавно обеим странам удалось достичь согласия по ряду вопросов.