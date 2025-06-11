В Харькове возросло количество жертв после атаки РФ

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Харькове после ударов российских захватчиков погибли уже 3 человека. Кроме того, по состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, в том числе 9 детях.
Главные тезисы
- Президент Украины заявил о необходимости усиления давления на РФ и активизации дипломатии для прекращения агрессии.
- Атака на гражданских является показательным примером жестокости России.
Что известно о ситуации в Харькове
Украинский лидер подчеркнул, что в городе продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов".
Владимир Зеленский добавил, что враг снова бил по домам гражданских.
Глава государства обращает внимание на то, что каждый новый день — это новые подлые удары России, и почти каждый удар — показательный.
Как отметил Зеленский, страна-агрессорка РФ заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления маловато.
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