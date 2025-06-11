В Харькове возросло количество жертв после атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове возросло количество жертв после атаки РФ

Владимир Зеленский
Что известно о ситуации в Харькове
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Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Харькове после ударов российских захватчиков погибли уже 3 человека. Кроме того, по состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, в том числе 9 детях.

Главные тезисы

  • Президент Украины заявил о необходимости усиления давления на РФ и активизации дипломатии для прекращения агрессии.
  • Атака на гражданских является показательным примером жестокости России.

Что известно о ситуации в Харькове

Украинский лидер подчеркнул, что в городе продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов".

Владимир Зеленский добавил, что враг снова бил по домам гражданских.

По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Многие пожары были в городе, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. Благодарю за оперативность также коммунальные службы, Национальную полицию, всех, кто помогает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что каждый новый день — это новые подлые удары России, и почти каждый удар — показательный.

Как отметил Зеленский, страна-агрессорка РФ заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления маловато.

И нужно не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут в реальную дипломатию. И это зависит, прежде всего, от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и дипломатии, должен действовать.

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