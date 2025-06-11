В Харькове возросло количество жертв после атаки РФ

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Харькове после ударов российских захватчиков погибли уже 3 человека. Кроме того, по состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, в том числе 9 детях.

Что известно о ситуации в Харькове

Украинский лидер подчеркнул, что в городе продолжаются работы после ночного удара российских "шахедов".

Владимир Зеленский добавил, что враг снова бил по домам гражданских.

По состоянию на данный момент известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Многие пожары были в городе, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. Благодарю за оперативность также коммунальные службы, Национальную полицию, всех, кто помогает. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что каждый новый день — это новые подлые удары России, и почти каждый удар — показательный.

Как отметил Зеленский, страна-агрессорка РФ заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления маловато.