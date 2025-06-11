Россия в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
Россия усиливает террор против Украины
Читати українською

11 июня армия РФ в очередной раз нанесла удар по Семеновской больнице в Черниговской области. Что важно понимать, это уже пятый зафиксированный обстрел этого медицинского учреждения.

Главные тезисы

  • Россияне повредили здание и внутренние помещения.
  • Также захватчики ударили дроном по Донетчине и убили женщину.

Россия усиливает террор против Украины

С заявлением на этот счет выступил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По словам последнего, по всей вероятности, российские захватчики использовали ударный беспилотник типа "Молния".

В результате атаки поврежден фасад здания, внутренние помещения и выбиты окна.

Согласно последним данным, никто среди гражданского населения не пострадал.

Вячеслав Чаус обращает внимание на то, что это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому заведению.

Кроме того, сообщается, что один человек погиб в результате российского удара беспилотником по селу Райское Донецкой области.

Об этом сообщили глава ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба ГСЧС.

В результате российского удара БпЛА по жилому сектору села Райское Дружковской общины погибла женщина, — сказано в сообщении спасателей.

Указано, что российские захватчики частично разрушили частный дом. В результате удара возник пожар, который потушили спасатели.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне милитаризуют оккупированный Мариуполь безумными темпами
Что происходит в Мариуполе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 1212 тел павших воинов
КШВОВ
1212 тел павших воинов вернули в Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове возросло количество жертв после атаки РФ
Владимир Зеленский
Что известно о ситуации в Харькове

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?