Россия в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине

11 июня армия РФ в очередной раз нанесла удар по Семеновской больнице в Черниговской области. Что важно понимать, это уже пятый зафиксированный обстрел этого медицинского учреждения.

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С заявлением на этот счет выступил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По словам последнего, по всей вероятности, российские захватчики использовали ударный беспилотник типа "Молния".

В результате атаки поврежден фасад здания, внутренние помещения и выбиты окна.

Согласно последним данным, никто среди гражданского населения не пострадал.

Вячеслав Чаус обращает внимание на то, что это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому заведению.

Кроме того, сообщается, что один человек погиб в результате российского удара беспилотником по селу Райское Донецкой области.

Об этом сообщили глава ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба ГСЧС.

В результате российского удара БпЛА по жилому сектору села Райское Дружковской общины погибла женщина, — сказано в сообщении спасателей. Поделиться