Россия в пятый раз атаковала Семеновскую больницу на Черниговщине

11 июня армия РФ в очередной раз нанесла удар по Семеновской больнице в Черниговской области. Что важно понимать, это уже пятый зафиксированный обстрел этого медицинского учреждения.
Главные тезисы
- Россияне повредили здание и внутренние помещения.
- Также захватчики ударили дроном по Донетчине и убили женщину.
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С заявлением на этот счет выступил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По словам последнего, по всей вероятности, российские захватчики использовали ударный беспилотник типа "Молния".
В результате атаки поврежден фасад здания, внутренние помещения и выбиты окна.
Согласно последним данным, никто среди гражданского населения не пострадал.
Вячеслав Чаус обращает внимание на то, что это уже пятый зафиксированный обстрел по этому медицинскому заведению.
Кроме того, сообщается, что один человек погиб в результате российского удара беспилотником по селу Райское Донецкой области.
Об этом сообщили глава ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба ГСЧС.
Указано, что российские захватчики частично разрушили частный дом. В результате удара возник пожар, который потушили спасатели.
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