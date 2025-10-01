Атака дронів РФ призвела до блекауту на Чорнобильській АЕС та у Чернігівській області

На Чорнобильській АЕС внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру у Славутичі Київської області виникла надзвичайна ситуація, станція – у блекауті. Дуже важка ситуація з енергопостачанням на Чернігівщині: без світла через дронові удари залишилося 300 тис споживачів.

Блекаут на Чорнобильській АЕС і у Чернігівській області: що відомо

Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Раніше Міненерго повідомило, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині.

Внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей. На місці пошкоджень продовжують працювати ремонтні бригади.

Внаслідок пошкодження енергооб'єктів без світла залишились 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівщини.

Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів — Графіка погодинного відключення електропостачання. Діяти він буде з 20:00 1 жовтня. Поширити

Графік передбачає одразу чотири черги. Згідно із ним, абоненти три години будуть зі світлом, після чого шість годин триватимуть відключення.