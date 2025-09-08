Росія масовано атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині

Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим ударом опинився обʼєкт теплогенерації на Київщині.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі.