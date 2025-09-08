Росія масовано атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині

Російські війська у ніч проти 8 вересня здійснили атаку на один з обʼєктів теплової генерації у Київській області.
Головні тези:
- Росія атакувала об'єкт теплогенерації на Київщині, що має серйозні наслідки для енергопостачання регіону.
- Ця атака свідчить про наміри ворога завдати труднощів мирному населенню та критичній інфраструктурі України.
- Рятувальники та енергетики вже залучені до ліквідації наслідків атаки, спрямованої на цивільні об'єкти.
Росія атакувала енергосистему України на Київщині
Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим ударом опинився обʼєкт теплогенерації на Київщині.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Мета очевидна — завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура — це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі.
Рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
