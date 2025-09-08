Россия массированно атаковала объект тепловой генерации в Киевской области
Россия массированно атаковала объект тепловой генерации в Киевской области

Министерство энергетики Украины
спасатели
Российские войска в ночь на 8 сентября совершили атаку на один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

  • Массированная атака России на объект теплогенерации в Киевской области вызвала серьезные последствия для энергоснабжения региона.
  • Атака свидетельствует о намерениях врага нанести трудности мирному населению и критической инфраструктуре Украины.
  • Целью атаки было оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы, что подтверждает направленность по гражданским объектам.

Россия атаковала энергосистему Украины в Киевской области

Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным ударом оказался объект теплогенерации в Киевской области.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг ясно понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре.

Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Делаем все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию, — заверили в министерстве и пообещали о любых изменениях в энергоснабжении сообщать дополнительно.

