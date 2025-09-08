Россия массированно атаковала объект тепловой генерации в Киевской области

Российские войска в ночь на 8 сентября совершили атаку на один из объектов тепловой генерации в Киевской области.
Главные тезисы
- Массированная атака России на объект теплогенерации в Киевской области вызвала серьезные последствия для энергоснабжения региона.
- Атака свидетельствует о намерениях врага нанести трудности мирному населению и критической инфраструктуре Украины.
- Целью атаки было оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы, что подтверждает направленность по гражданским объектам.
Россия атаковала энергосистему Украины в Киевской области
Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным ударом оказался объект теплогенерации в Киевской области.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг ясно понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре.
Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
