Россия массированно атаковала объект тепловой генерации в Киевской области

Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным ударом оказался объект теплогенерации в Киевской области.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг ясно понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре.