Россия атаковала Запорожье шахедами — есть разрушения и пострадавшие
Украина
Россия атаковала Запорожье шахедами — есть разрушения и пострадавшие

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Из-за вражеской атаки на Запорожье вечером 6 сентября четверо получили травмы, одного человека бойцы ГСЧС спасли из-под завалов.

Главные тезисы

  • В результате враждебной атаки России на Запорожье четверо человек получили травмы, одного из-под завалов спасли бойцы ГСЧС.
  • Обстрелы России привели к разрушениям жилых домов, детского сада и пожарам в городе.
  • Медики оказали помощь трем женщинам и одному мужчине с травмами.

Россия атаковала Запорожье шахедами: есть пострадавшие

Отмечается, что в результате обстрелов частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки.

На месте работают все экстренные службы, добавили в ГСЧС.

Запорожье после атаки РФ

Вскоре начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до четырех.

Помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

А в телеэфире чиновник рассказал, что значительные разрушения получил детский сад — уничтожено почти 80% здания. Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

Это предварительная информация. Окончательные данные будут по завершении работы всех служб.

Как сообщалось, россияне направили в Запорожье по меньшей мере семь БПЛА, в городе произошло несколько пожаров.

Украина
Подробности атаки России на Запорожье
Украина
Запорожье

