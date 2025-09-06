Россия атаковала Запорожье шахедами — есть разрушения и пострадавшие

Из-за вражеской атаки на Запорожье вечером 6 сентября четверо получили травмы, одного человека бойцы ГСЧС спасли из-под завалов.

Россия атаковала Запорожье шахедами: есть пострадавшие

Отмечается, что в результате обстрелов частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки.

На месте работают все экстренные службы, добавили в ГСЧС.

Запорожье после атаки РФ

Вскоре начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до четырех.

Помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

А в телеэфире чиновник рассказал, что значительные разрушения получил детский сад — уничтожено почти 80% здания. Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

Это предварительная информация. Окончательные данные будут по завершении работы всех служб.