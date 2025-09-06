Россия атаковала Запорожье шахедами — есть разрушения и пострадавшие

Из-за вражеской атаки на Запорожье вечером 6 сентября четверо получили травмы, одного человека бойцы ГСЧС спасли из-под завалов.
Главные тезисы
- В результате враждебной атаки России на Запорожье четверо человек получили травмы, одного из-под завалов спасли бойцы ГСЧС.
- Обстрелы России привели к разрушениям жилых домов, детского сада и пожарам в городе.
- Медики оказали помощь трем женщинам и одному мужчине с травмами.
Россия атаковала Запорожье шахедами: есть пострадавшие
Отмечается, что в результате обстрелов частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки.
На месте работают все экстренные службы, добавили в ГСЧС.
Вскоре начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеской атаки возросло до четырех.
А в телеэфире чиновник рассказал, что значительные разрушения получил детский сад — уничтожено почти 80% здания. Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.
Это предварительная информация. Окончательные данные будут по завершении работы всех служб.
Как сообщалось, россияне направили в Запорожье по меньшей мере семь БПЛА, в городе произошло несколько пожаров.
