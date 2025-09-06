Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є руйнування і постраждалі

Через ворожу атаку на Запоріжжя ввечері 6 вересня четверо осіб дістали травми, одну людину бійці ДСНС врятували з-під завалів.
Головні тези:
- Вечірнього 6 вересня Росія атакувала Запоріжжя шахтами, що призвело до руйнувань і травмування чотирьох осіб.
- Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею 80 кв. м.
- Медики надали допомогу трьом жінкам та одному чоловікові з середньою тяжкістю травм.
Росія атакувала Запоріжжя шахедами: є постраждалі
Зазначається, що внаслідок обстрілів частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.
На місці працюють усі екстрені служби, додали у ДСНС.
Невдовзі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до чотирьох.
А в телеефірі посадовець розповів, що значних руйнувань зазнав дитячий садок - знищено майже 80% будівлі. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури.
Це попередня інформація. Остаточні дані будуть після завершення роботи всіх служб.
Як повідомлялося, росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше сім БПЛА, у місті сталося кілька пожеж.
