Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є руйнування і постраждалі

Через ворожу атаку на Запоріжжя ввечері 6 вересня четверо осіб дістали травми, одну людину бійці ДСНС врятували з-під завалів.

Росія атакувала Запоріжжя шахедами: є постраждалі

Зазначається, що внаслідок обстрілів частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.

На місці працюють усі екстрені служби, додали у ДСНС.

Запоріжжя після атаки РФ

Невдовзі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до чотирьох.

Допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

А в телеефірі посадовець розповів, що значних руйнувань зазнав дитячий садок - знищено майже 80% будівлі. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури.

Це попередня інформація. Остаточні дані будуть після завершення роботи всіх служб.