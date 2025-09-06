Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є руйнування і постраждалі
Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є руйнування і постраждалі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Через ворожу атаку на Запоріжжя ввечері 6 вересня четверо осіб дістали травми, одну людину бійці ДСНС врятували з-під завалів.

Головні тези:

  • Вечірнього 6 вересня Росія атакувала Запоріжжя шахтами, що призвело до руйнувань і травмування чотирьох осіб.
  • Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею 80 кв. м.
  • Медики надали допомогу трьом жінкам та одному чоловікові з середньою тяжкістю травм.

Зазначається, що внаслідок обстрілів частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.

На місці працюють усі екстрені служби, додали у ДСНС.

Запоріжжя після атаки РФ

Невдовзі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до чотирьох.

Допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

А в телеефірі посадовець розповів, що значних руйнувань зазнав дитячий садок - знищено майже 80% будівлі. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури.

Це попередня інформація. Остаточні дані будуть після завершення роботи всіх служб.

Як повідомлялося, росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше сім БПЛА, у місті сталося кілька пожеж.

