Масований обстріл Росією Запоріжжя — кількість постраждалих зросла

Вночі 30 серпня російська армія завдала масованих ударів дронами та ракетами по Запоріжжю. До медиків продовжують звертатись постраждалі, наразі їх кількість зросла до 30 осіб.

Головні тези:

  • У ніч на 30 серпня Запоріжжя стало об'єктом масованого обстрілу Росією, що призвело до поранень понад 30 людей, з яких одна людина загинула.
  • У результаті атаки 17 багатоповерхівок та 120 приватних будинків пошкоджено, декілька осель зруйновані вщент, понад 25 тисяч абонентів залишилися без світла.

У Запоріжжі поранено понад 30 людей внаслідок масованої атаки РФ

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вже 30 поранених: постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки продовжують звертатися по допомогу медиків. У більшості постраждалих осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.

Цієї ночі ворог завдав щонайменше 12 ударів по Запорізькій області — 6 ракетами та 6 шахедами.

Одна людина загинула — це літня жінка, яка через стан здоров’я не встигла вийти зі свого житла. 29 людей поранені, серед них троє дітей. Один чоловік у тяжкому стані. Багатьом допомогу надали просто на місці, шестеро нині госпіталізовані.

Пошкоджено 17 багатоповерхівок і 120 приватних будинків. Декілька осель зруйновані вщент.

25 тисяч абонентів залишилися без світла, 104 — без газу. Енергетики та комунальники працюють без перепочинку, щоб до кінця дня відновити життєво важливі послуги.

