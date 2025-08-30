Массированный обстрел Россией Запорожья — количество пострадавших возросло
Массированный обстрел Россией Запорожья — количество пострадавших возросло

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Ночью 30 августа российская армия нанесла массированные удары дронами и ракетами по Запорожью. К медикам продолжают обращаться пострадавшие, их количество выросло до 30 человек.

  • Российская армия нанесла массированные удары дронами и ракетами по Запорожью в ночь на 30 августа.
  • Количество пострадавших в результате атаки составило более 30 человек, было разрушено 17 многоэтажек и 120 частных домов.

В Запорожье ранены более 30 человек в результате массированной атаки РФ

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью медиков. У большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс.

Этой ночью враг нанес не менее 12 ударов по Запорожской области — 6 ракетами и 6 шахедами.

Один человек погиб — это пожилая женщина, которая из-за состояния здоровья не успела выйти из своего жилья. 29 человек ранены, среди них трое детей. Один человек в тяжелом состоянии. Многим помощь оказали прямо на месте, шестеро госпитализированы.

Повреждены 17 многоэтажек и 120 частных домов. Несколько домов разрушены до основания.

25 тысяч абонентов остались без света, 104 — без газа. Энергетики и коммунальщики работают без передышки, чтобы до конца дня возобновить жизненно важные услуги.

