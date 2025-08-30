Массированный обстрел Россией Запорожья — количество пострадавших возросло

Ночью 30 августа российская армия нанесла массированные удары дронами и ракетами по Запорожью. К медикам продолжают обращаться пострадавшие, их количество выросло до 30 человек.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла массированные удары дронами и ракетами по Запорожью в ночь на 30 августа.
- Количество пострадавших в результате атаки составило более 30 человек, было разрушено 17 многоэтажек и 120 частных домов.
В Запорожье ранены более 30 человек в результате массированной атаки РФ
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Этой ночью враг нанес не менее 12 ударов по Запорожской области — 6 ракетами и 6 шахедами.
Один человек погиб — это пожилая женщина, которая из-за состояния здоровья не успела выйти из своего жилья. 29 человек ранены, среди них трое детей. Один человек в тяжелом состоянии. Многим помощь оказали прямо на месте, шестеро госпитализированы.
Повреждены 17 многоэтажек и 120 частных домов. Несколько домов разрушены до основания.
25 тысяч абонентов остались без света, 104 — без газа. Энергетики и коммунальщики работают без передышки, чтобы до конца дня возобновить жизненно важные услуги.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-