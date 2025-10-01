Частина Київщини та Чернігівщини знеструмлена внаслідок атаки дронів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Частина Київщини та Чернігівщини знеструмлена внаслідок атаки дронів РФ

енергетика
Джерело:  online.ua

Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Київщині, внаслідок чого зникло світло у громадах Київщини і Чернігівщини. 

Головні тези:

  • Однією з наслідків атаки дронів РФ стало знеструмлення частини Київщини та Чернігівщини.
  • Через ушкодження енергетичних об'єктів у Славутичі та інших містах громад регіону виникли проблеми з електропостачанням.
  • Відповідні служби уже працюють над відновленням енергомереж. Місцеві влади вживають заходів для забезпечення населення водою та теплом.

РФ атакувала енергетичний об’єкт у Славутичі

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання.

Він додав, що ворожа атака триває. Відповідні служби вже на місці і працюють над відновлення енергомережі.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив, що РФ вдарила по підстанції № 330 у Славутичі, внаслідок чого місто залишилось без світла. За його словами, наслідки уточнюються, пожежні перебувають на місці і ліквідують наслідки атаки.

Він зазначив, що місто намагається перейти на іншу підстанцію, але це потребує часу. Для водоканалу включено резервне живлення, як і для систем зв'язку, проте вода для містян надходитиме по годинах.

У Славутичі розгортають "пункти незламності", де можна буде обігрітися, зарядити гаджети та приготувати їжу.

Також про зникнення світла повідомляють у кількох громадах Чернігівської області, зокрема Семенівській, Корюківській, Новгород-Сіверській та Ріпкинській.

КП "Чернігівводоканал" повідомив, що у місті через відключення світла можливі проблеми з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Українська енергетика успішно готується до зими в умовах війни — британська розвідка
Українська енергетика успішно готується до зими в умовах війни — британська розвідка
Німеччина передала енергетикам України нову партію допомоги
Міністерство економіки України
Допомога
Росія масовано атакувала Україну ракетами — під ударом енергетика
Ракетна атака

