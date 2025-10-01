Часть Киевщины и Черниговщины обесточена в результате атаки дронов РФ

Россияне ударили по энергетическому объекту в Киевской области, в результате чего исчез свет в общинах Киевщины и Черниговщины.
Главные тезисы
- Атака дронов РФ привела к обесточиванию части Киевщины и Черниговщины, вызвав проблемы с электроснабжением в регионе.
- Соответствующие службы уже работают по восстановлению энергосетей, а местные власти предпринимают меры для обеспечения населения водой и теплом.
- Местные жители столкнулись с отключением света и возможными проблемами в водоснабжении на верхних этажах многоэтажек.
РФ атаковала энергетический объект в Славутиче
Об этом сообщает глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.
Он добавил, что вражеская атака продолжается. Соответствующие службы уже на месте и работают по восстановлению энергосети.
Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что РФ ударила по подстанции № 330 в Славутиче, в результате чего город остался без света. По его словам, последствия уточняются, пожарные находятся на месте и устраняют последствия атаки.
Он отметил, что город пытается перейти на другую подстанцию, но это требует времени. Для водоканала включено резервное питание, как и для систем связи, однако вода для горожан будет поступать по часам.
Также об исчезновении света сообщают в нескольких общинах Черниговской области, в частности, Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской.
КП "Черниговводоканал" сообщил, что в городе из-за отключения света возможны проблемы с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.
