Часть Киевщины и Черниговщины обесточена в результате атаки дронов РФ

Россияне ударили по энергетическому объекту в Киевской области, в результате чего исчез свет в общинах Киевщины и Черниговщины.

РФ атаковала энергетический объект в Славутиче

Об этом сообщает глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Враг ударил по энергообъекту в соседней области. Есть повреждения. Поэтому в части общин Черниговщины отсутствует электроснабжение. Поделиться

Он добавил, что вражеская атака продолжается. Соответствующие службы уже на месте и работают по восстановлению энергосети.

Мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что РФ ударила по подстанции № 330 в Славутиче, в результате чего город остался без света. По его словам, последствия уточняются, пожарные находятся на месте и устраняют последствия атаки.

Он отметил, что город пытается перейти на другую подстанцию, но это требует времени. Для водоканала включено резервное питание, как и для систем связи, однако вода для горожан будет поступать по часам.

В Славутиче разворачивают "пункты несокрушимости", где можно будет обогреться, зарядить гаджеты и приготовить еду. Поделиться

Также об исчезновении света сообщают в нескольких общинах Черниговской области, в частности, Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской.