Запорожская АЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — что известно

14 ноября, в 16:18 по киевскому времени, Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, основная для питания временно оккупированной станции.
ЗАЭС близка к 11-му блекауту
В настоящее время станция получает электроснабжение для собственных нужд только одной линии электропередачи.
Об этом сообщили в Энергоатоме.
Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой.
При полном отключении от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блекаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.
