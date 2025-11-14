Запорожская АЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — что известно
Запорожская АЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — что известно

14 ноября, в 16:18 по киевскому времени, Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, основная для питания временно оккупированной станции.

  • 14 ноября Запорожская АЭС столкнулась с угрозой блэкаута из-за потери питания одной из линий электропередачи.
  • Потеря питания на станции может привести к одиннадцатому блэкауту, что угрожает радиационной безопасности.
  • Станция сейчас получает электроснабжение только от одной линии, что повышает риски для нормального функционирования.

ЗАЭС близка к 11-му блекауту

В настоящее время станция получает электроснабжение для собственных нужд только одной линии электропередачи.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой.

При полном отключении от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блекаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.

