"Значна кількість балістики та крилатих ракет". Зеленський відреагував на нову атаку РФ
"Значна кількість балістики та крилатих ракет". Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Володимир Зеленський
Зеленський розкрив масштаби нової атаки РФ
Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, протягом ночі 19-20 січня російські окупанти завдавали ударів по різних куточках України чималою кількістю балістичних та крилатих ракет. Ба більше, ворог застосував ще й понад 300 ударних дронів. 

Головні тези:

  •  Найбільш складна ситуація досі зберігається в Києві.
  • Президент підтвердив, що в столиці значна кількість житлових будинків без опалення. 

Зеленський розкрив масштаби нової атаки РФ

За словами українського лідера, він отримав перші звіти щодо ситуації в регіонах після ворожого повітряного нападу.

Цього разу під удари Росії потрапили: Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області.

До ліквідації наслідків доєдналися ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили.

В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що буквально за добу до нового масованого удару Україна врешті отримала всі необхідні ракети — це суттєво допомогло.

Однак питання посилення ППО завждив залишається актуальним, адже російський терор не вщухає.

Володимир Зеленський додав, що у межах спеціального енергетичного селектора він разом зі своєю командою визначить повні деталі щодо наслідків атаки та необхідних ресурсів, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.

Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення, — наголосив президент.

