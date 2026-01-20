"Большое количество баллистики и крылатых ракет". Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Большое количество баллистики и крылатых ракет". Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл масштабы новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в течение ночи 19-20 января российские оккупанты наносили удары по разным уголкам Украины немалым количеством баллистических и крылатых ракет. Более того, враг применил более 300 ударных дронов.

Главные тезисы

  • Наиболее сложная ситуация все еще в Киеве.
  • Президент подтвердил, что в столице много жилых домов без отопления.

Зеленский раскрыл масштабы новой атаки РФ

По словам украинского лидера, он получил первые отчеты по ситуации в регионах после вражеского воздушного нападения.

В этот раз под удары России попали Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области.

К ликвидации последствий присоединились ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые службы.

В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по значительному количеству целей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства официально подтвердил, что буквально за сутки до нового массированного удара Украина получила наконец все необходимые ракеты — это существенно помогло.

Однако вопрос усиления ПВО всегда остается актуальным, ведь российский террор не прекращается.

Владимир Зеленский добавил, что в рамках специального энергетического селектора он вместе со своей командой определит полные детали по поводу последствий атаки и необходимых ресурсов, чтобы возобновить поставки электричества, тепла и воды людям.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления, — подчеркнул президент.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Максимальные мощности". ЕС продолжает экспорт электроэнергии в Украину
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев и область — какие последствия
ДСНС Украины
Новая атака РФ на Киев и область — последние подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Впереди битва". Президент Болгарии Радев неожиданно уходит с должности
Радев покидает президентское кресло

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?