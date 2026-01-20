"Большое количество баллистики и крылатых ракет". Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в течение ночи 19-20 января российские оккупанты наносили удары по разным уголкам Украины немалым количеством баллистических и крылатых ракет. Более того, враг применил более 300 ударных дронов.

Зеленский раскрыл масштабы новой атаки РФ

По словам украинского лидера, он получил первые отчеты по ситуации в регионах после вражеского воздушного нападения.

В этот раз под удары России попали Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области.

К ликвидации последствий присоединились ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые службы.

В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по значительному количеству целей. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства официально подтвердил, что буквально за сутки до нового массированного удара Украина получила наконец все необходимые ракеты — это существенно помогло.

Однако вопрос усиления ПВО всегда остается актуальным, ведь российский террор не прекращается.

Владимир Зеленский добавил, что в рамках специального энергетического селектора он вместе со своей командой определит полные детали по поводу последствий атаки и необходимых ресурсов, чтобы возобновить поставки электричества, тепла и воды людям.