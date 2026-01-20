Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1427 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 19 січня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 20 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб;

  • танків — 11 579 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 23 928 (+6) од;

  • артилерійських систем — 36 393 (+60) од;

  • РСЗВ — 1 618 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 279 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 067 (+191) од;

  • спеціальної техніки — 4 048 (+3) од;

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби.

Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74  — з реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Попереду битва". Президент Болгарії Радев неочікувано йде з посади
Радев залишає президентське крісло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Значна кількість балістики та крилатих ракет". Зеленський відреагував на нову атаку РФ
Володимир Зеленський
Зеленський розкрив масштаби нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 27 російських ракет та 315 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО змогла успішно відбити нову атаку РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?