Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1427 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 19 січня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 20 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб;
танків — 11 579 (+6) од;
бойових броньованих машин — 23 928 (+6) од;
артилерійських систем — 36 393 (+60) од;
РСЗВ — 1 618 (+1) од;
засобів ППО — 1 279 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 067 (+191) од;
спеціальної техніки — 4 048 (+3) од;
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби.
Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 — з реактивних систем залпового вогню.
