Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 20 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 228 570 (+1 130) осіб;

танків — 11 579 (+6) од;

бойових броньованих машин — 23 928 (+6) од;

артилерійських систем — 36 393 (+60) од;

РСЗВ — 1 618 (+1) од;

засобів ППО — 1 279 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 111 140 (+925) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 75 067 (+191) од;

спеціальної техніки — 4 048 (+3) од;

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби.

Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 — з реактивних систем залпового вогню.