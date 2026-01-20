Украина и мир чтят память защитников Донецкого аэропорта
Украина
Украина и мир чтят память защитников Донецкого аэропорта

20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта
Источник:  online.ua

Каждый год 20 января мы вспоминаем легендарных "киборгов", поразивших не только украинцев, но и весь мир своей отвагой, силой и несокрушимостью в битве за Донецкий аэропорт.

  • Оборона ДАП стала примером побратимства, верности присяге и силы духа.
  • В этом сражении украинские военные доказали всему миру: дух сильнее бетона.

20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта

Что важно понимать, оборона аэродрома длилась 242 дня — с 26 мая 2014 года по 23 января 2015-го.

Именно в этой битве украинские воины продемонстрировали всему миру, а прежде всего врагу, что они крепче бетона. Именно поэтому их стали называть "киборгами".

До сих пор ходят слухи, что так о защитниках ДАП говорилисами же враги, которые не могли иначе объяснить, почему гарнизон невозможно взять штурмом.

20 января 2015 террористы решили уничтожить бетонные перекрытия нового терминала аэропорта.

Последние дни обороны вспоминает генерал, Герой Украины Олег Микац. Стоит отметить, что именно он командовал 93-й отдельной механизированной бригадой.

Самые большие бои за Дебальцево начались после того, как пал Донецкий аэропорт. И если бы там не было украинских военных, все могло закончиться для Украины потерей не только Дебальцево, но и других территорий. ДАП сковывал силы противника, — подчеркнул генерал.

Потери армии РФ по состоянию на 20 января 2026 года

