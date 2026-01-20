Україна та світ вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту

Щороку 20 січня ми згадуємо легендарних “кіборгів”, які вразили не лише українців, а й увесь світ своє відвагою, силою та незламністю у битві за Донецький аеропорт.

20 січня — День вшанування оборонців Донецького аеропорту

Що важливо розуміти, оборона летовища тривала 242 дні — з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015-го.

Саме в цій битві українські воїни продемонстрували усьому світу, а насамперед ворогу, що вони міцніші за бетон. Саме тому їх почали називати “кіборгами”.

Досі ширяться чутки, що так про зоборнців ДАП казали вороги, які не могли інакше пояснити, чому гарнізон неможливо взяти штурмом.

20 січня 2015 року терористи вирішили знищити бетонні перекриття нового терміналу аеропорту.

Останні дні оборони згадує генерал, Герой України Олег Мікац. Варто зазначити, що саме він командував 93-ю окремою механізованою бригадою.