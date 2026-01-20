Зеленський попередив, що РФ оновила тактику ударів по Україні

20 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що командувач Повітряних сил ЗСУ доповів йому щодо застосування українських систем ППО для збиття російських ракет, а також щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

Зеленський звернувся до українців після нової атаки РФ

Як зазначив український лідер, вранці 20 січня він скликав спеціальний енергетичний селектор.

До нього долучилис всі чиновники Кабміну, які залучені до ліквідації наслідків російських атак, а також обласна влада, військові, представники енергетичного сектору.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в усіх регіонах, де були влучання, вже стартували відновлювальні роботи.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога. Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики. Володимир Зеленський Президент України

Згідно з останніми даними, щонайменше частину ракет, які ворог використав під час цієї атаки, він виробив у 2026 році.

Володимир Зеленський наголосив, це є доказом того, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.