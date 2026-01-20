Зеленський попередив, що РФ оновила тактику ударів по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський попередив, що РФ оновила тактику ударів по Україні

Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до українців після нової атаки РФ

20 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що командувач Повітряних сил ЗСУ доповів йому щодо застосування українських систем ППО для збиття російських ракет, а також щодо перших фактів про оновлену тактику ворога. 

Головні тези:

  • Президент доручив військовим негайно зв’язатися зі союзниками.
  • Останні повинні знати про нову тактику РФ та готувати відповідну невідкладну допомогу для України.

Зеленський звернувся до українців після нової атаки РФ

Як зазначив український лідер, вранці 20 січня він скликав спеціальний енергетичний селектор.

До нього долучилис всі чиновники Кабміну, які залучені до ліквідації наслідків російських атак, а також обласна влада, військові, представники енергетичного сектору.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в усіх регіонах, де були влучання, вже стартували відновлювальні роботи.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога. Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно з останніми даними, щонайменше частину ракет, які ворог використав під час цієї атаки, він виробив у 2026 році.

Володимир Зеленський наголосив, це є доказом того, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.

Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів, — додав президент.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Значна кількість балістики та крилатих ракет". Зеленський відреагував на нову атаку РФ
Володимир Зеленський
Зеленський розкрив масштаби нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та світ вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту
20 січня – День вшанування оборонців Донецького аеропорту

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?