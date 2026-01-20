Зеленський попередив, що РФ оновила тактику ударів по Україні

20 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що командувач Повітряних сил ЗСУ доповів йому щодо застосування українських систем ППО для збиття російських ракет, а також щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.
Головні тези:
- Президент доручив військовим негайно зв’язатися зі союзниками.
- Останні повинні знати про нову тактику РФ та готувати відповідну невідкладну допомогу для України.
Зеленський звернувся до українців після нової атаки РФ
Як зазначив український лідер, вранці 20 січня він скликав спеціальний енергетичний селектор.
До нього долучилис всі чиновники Кабміну, які залучені до ліквідації наслідків російських атак, а також обласна влада, військові, представники енергетичного сектору.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в усіх регіонах, де були влучання, вже стартували відновлювальні роботи.
Згідно з останніми даними, щонайменше частину ракет, які ворог використав під час цієї атаки, він виробив у 2026 році.
Володимир Зеленський наголосив, це є доказом того, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.
