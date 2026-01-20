Трамп пригласил Украину в Совет мира, но есть нюанс

Согласно данным Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп пригласил десятки стран присоединиться к его Совету мира для Газы, в том числе и Украину. Однако пока официальный Киев не ответил Вашингтону согласием.

Украина размышляет над предложением Трампа

Как удалось узнать СМИ, в списке 49 стран.

Что важно понимать, большинство из них — европейские страны, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Также в список попала Еврокомиссия.

По словам украинских журналистов, официальный Киев действительно получил такое предложение, однако пока не знает, как на него ответить.

Трамп рассчитывает на то, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе 22 января, даже несмотря на призывы некоторых из приглашенных переписать условия членства.

Список приглашенных составлен на основе информации от лиц, осведомленных в этом деле, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение приглашения, и список не является исчерпывающим: