Трамп пригласил Украину в Совет мира, но есть нюанс

Согласно данным Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп пригласил десятки стран присоединиться к его Совету мира для Газы, в том числе и Украину. Однако пока официальный Киев не ответил Вашингтону согласием.
Главные тезисы
- Трамп хочет, чтобы церемония подписания прошла в Давосе 22 января.
- Сейчас раздаются призывы, чтобы США пересмотрели условия участия для некоторых стран.
Украина размышляет над предложением Трампа
Как удалось узнать СМИ, в списке 49 стран.
Что важно понимать, большинство из них — европейские страны, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Также в список попала Еврокомиссия.
По словам украинских журналистов, официальный Киев действительно получил такое предложение, однако пока не знает, как на него ответить.
Трамп рассчитывает на то, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе 22 января, даже несмотря на призывы некоторых из приглашенных переписать условия членства.
Албания
Аргентина
Австралия
Австрия
Бахрейн
Беларусь
Бразилия
Канада
Кипр
Египет
Европейская комиссия
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Индия
Индонезия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Иордания
Казахстан
Марокко
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Оман
Пакистан
Парагвай
Польша
Португалия
Катар
Румыния
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
Словения
Южная Корея
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Турция
Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания
Украина
Узбекистан
Вьетнам
