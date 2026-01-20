Трамп запросив Україну до Ради миру, але є нюанс

Згідно з даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп запросив десятки країн приєднатися до його Ради миру для Гази, зокрема й Україну. Однак поки офіційний Київ не відповів Вашингтону згодою.

Україна розмірковує над пропозицією Трампа

Як вдалося дізнатися ЗМІ, у списку 49 країн.

Що важливо розуміти, більшість із них — європейські країни, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Також до списку потрапила Єврокомісія.

За словами українських журналістів, офіційний Київ дійсно отримав таку пропозицію, однак поки не знає, як на неї відповісти.

Трамп розраховує на те, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі 22 січня, навіть попри заклики деяких із запрошених переписати умови членства.

Список запрошених складено на основі інформації від осіб, обізнаних у цій справі, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання запрошення, і список не є вичерпним: