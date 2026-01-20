Трамп запросив Україну до Ради миру, але є нюанс
Трамп запросив Україну до Ради миру, але є нюанс

Україна розмірковує над пропозицією Трампа
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, американський лідер Дональд Трамп запросив десятки країн приєднатися до його Ради миру для Гази, зокрема й Україну. Однак поки офіційний Київ не відповів Вашингтону згодою.

Головні тези:

  • Трамп хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі 22 січня.
  • Наразі лунають заклики, щоб США переглянули умови участі для деяких країн.

Україна розмірковує над пропозицією Трампа

Як вдалося дізнатися ЗМІ, у списку 49 країн.

Що важливо розуміти, більшість із них — європейські країни, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Також до списку потрапила Єврокомісія.

За словами українських журналістів, офіційний Київ дійсно отримав таку пропозицію, однак поки не знає, як на неї відповісти.

Трамп розраховує на те, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі 22 січня, навіть попри заклики деяких із запрошених переписати умови членства.

Список запрошених складено на основі інформації від осіб, обізнаних у цій справі, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання запрошення, і список не є вичерпним:

  • Албанія

  • Аргентина

  • Австралія

  • Австрія

  • Бахрейн

  • Білорусь

  • Бразилія

  • Канада

  • Кіпр

  • Єгипет

  • Європейська комісія

  • Фінляндія

  • Франція

  • Німеччина

  • Греція

  • Угорщина

  • Індія

  • Індонезія

  • Ірландія

  • Ізраїль

  • Італія

  • Японія

  • Йорданія

  • Казахстан

  • Марокко

  • Нідерланди

  • Нова Зеландія

  • Норвегія

  • Оман

  • Пакистан

  • Парагвай

  • Польща

  • Португалія

  • Катар

  • Румунія

  • Росія

  • Саудівська Аравія

  • Сінгапур

  • Словенія

  • Південна Корея

  • Іспанія

  • Швеція

  • Швейцарія

  • Таїланд

  • Туреччина

  • Об'єднані Арабські Емірати

  • Велика Британія

  • Україна

  • Узбекистан

  • В'єтнам

