"Не розумію, що ти робиш". Макрон намагається зупинити Трампа власними силами

Президент США Дональд Трамп опублікував у мережі скриншот спілкування з французьким лідером Емманюелем Макроном. Як виявилося, останній не приховує свого обурення діями Вашингтона щодо Гренландії.

Макрон вірить, що зможе домовитися з Трампом

Користувачі мережі звернули увагу на те, що повідомлення президента Франції починається з наголошення на спільній позиції щодо Сирії та Ірану.

Після цього Макрон відверто зізнався, що досі не розуміє дії та заяви президента США щодо данського острова.

Я не розумію, що ти робиш з Гренландією, — пише глава республіки Дональду Трампу, згідно з фрагментом. Поширити

Окрім того, президент Франції запропонував країнам “Групи сіми” зібратися в Парижі 22 січня, а двом главам держав — повечеряти разом.

Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях, — написав Макрон. Поширити

Фото: скриншот

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про важливість Гренландії для нацбезпеки Сполучених Штатів.