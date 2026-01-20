"Не розумію, що ти робиш". Макрон намагається зупинити Трампа власними силами

Президент США Дональд Трамп опублікував у мережі скриншот спілкування з французьким лідером Емманюелем Макроном. Як виявилося, останній не приховує свого обурення діями Вашингтона щодо Гренландії.
Головні тези:
- Трамп злив листування з Макроном у мережу.
- Президент США вважає, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.
Макрон вірить, що зможе домовитися з Трампом
Користувачі мережі звернули увагу на те, що повідомлення президента Франції починається з наголошення на спільній позиції щодо Сирії та Ірану.
Після цього Макрон відверто зізнався, що досі не розуміє дії та заяви президента США щодо данського острова.
Окрім того, президент Франції запропонував країнам “Групи сіми” зібратися в Парижі 22 січня, а двом главам держав — повечеряти разом.
Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про важливість Гренландії для нацбезпеки Сполучених Штатів.
Окрім того, він анонсував переговори на цю тему з різними сторонами в Давосі.
