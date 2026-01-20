"Не понимаю, что ты делаешь". Макрон пытается остановить Трампа собственными силами

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети скриншот общения с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Как оказалось, последний не скрывает своего возмущения действиями Вашингтона по отношению к Гренландии.
Главные тезисы
- Трамп слив переписку с Макроном в сеть.
- Президент США считает, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.
Макрон верит, что сможет договориться с Трампом
Пользователи сети обратили внимание на то, что сообщение президента Франции начинается с акцента на общей позиции по Сирии и Ирану.
После этого Макрон откровенно признался, что до сих пор не понимает действия и заявления президента США по поводу датского острова.
Кроме того, президент Франции предложил странам "Группы семи" собраться в Париже 22 января, а двум главам государств — поужинать вместе.
Следует отметить, что президент США Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов.
Кроме того, он анонсировал переговоры на эту тему с разными сторонами в Давосе.
