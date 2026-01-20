"Не понимаю, что ты делаешь". Макрон пытается остановить Трампа собственными силами
Категория
Политика
Дата публикации

"Не понимаю, что ты делаешь". Макрон пытается остановить Трампа собственными силами

Макрон верит, что сможет договориться с Трампом
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети скриншот общения с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Как оказалось, последний не скрывает своего возмущения действиями Вашингтона по отношению к Гренландии.

Главные тезисы

  • Трамп слив переписку с Макроном в сеть.
  • Президент США считает, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

Макрон верит, что сможет договориться с Трампом

Пользователи сети обратили внимание на то, что сообщение президента Франции начинается с акцента на общей позиции по Сирии и Ирану.

После этого Макрон откровенно признался, что до сих пор не понимает действия и заявления президента США по поводу датского острова.

Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией, — пишет глава республики Дональду Трампу, согласно фрагменту.

Кроме того, президент Франции предложил странам "Группы семи" собраться в Париже 22 января, а двум главам государств — поужинать вместе.

Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях, — написал Макрон.

Фото: скриншот

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, он анонсировал переговоры на эту тему с разными сторонами в Давосе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон раскрыл численность будущей французской миссии в Украине
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Макрон смог добиться своего
Власти Франции выступают за введение своих войск в Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон пошел против Трампа ради Украины и Гренландии
Макрон дал понять, что не боится Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?