"Не понимаю, что ты делаешь". Макрон пытается остановить Трампа собственными силами

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети скриншот общения с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Как оказалось, последний не скрывает своего возмущения действиями Вашингтона по отношению к Гренландии.

Макрон верит, что сможет договориться с Трампом

Пользователи сети обратили внимание на то, что сообщение президента Франции начинается с акцента на общей позиции по Сирии и Ирану.

После этого Макрон откровенно признался, что до сих пор не понимает действия и заявления президента США по поводу датского острова.

Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией, — пишет глава республики Дональду Трампу, согласно фрагменту. Поделиться

Кроме того, президент Франции предложил странам "Группы семи" собраться в Париже 22 января, а двум главам государств — поужинать вместе.

Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях, — написал Макрон. Поделиться

Фото: скриншот

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о важности Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов.