Введение миротворцев в Украину. Макрон смог добиться своего

Французский лидер Эмманюэль Макрон провел встречи с главами парламентских фракций касательно введения государственных войск в Украину после завершения войны. Главным достижением этих переговоров стало то, что вообще никто не выступал против предложенного механизма.
Главные тезисы
- Миротворцы, в том числе французские, будут находиться вдали от линии фронта.
- В Париже сомневаются, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности.
Власти Франции выступают за введение своих войск в Украину
По словам журналистов, встреча Макрона и лидеров парламентских фракций затянулась на 3 часа.
К ней присоединились около 30 человек: не только представители парламента, но и правительства.
Многие французские должностные лица склонялись к мнению, что "Коалиция решительных" могла бы стать определенной альтернативой НАТО, особенно в вопросах защиты Украины от новой агрессии России.
Однако многие политики до сих пор сомневаются в готовности США вмешаться в урегулирование войны в случае нарушения прекращения огня со стороны РФ.
По словам Макрона, иностранные миротворцы, в том числе французские, будут находиться "далеко от фронта".
Свою позицию по этому поводу озвучила глава "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано.
Она официально подтвердила, что фракция потребует мандата ООН на ввод войск на территорию Украины после завершения войны.
