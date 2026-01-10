Введение миротворцев в Украину. Макрон смог добиться своего
Категория
Политика
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. Макрон смог добиться своего

Власти Франции выступают за введение своих войск в Украину
Читати українською
Источник:  Le Monde

Французский лидер Эмманюэль Макрон провел встречи с главами парламентских фракций касательно введения государственных войск в Украину после завершения войны. Главным достижением этих переговоров стало то, что вообще никто не выступал против предложенного механизма.

Главные тезисы

  • Миротворцы, в том числе французские, будут находиться вдали от линии фронта.
  • В Париже сомневаются, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности.

Власти Франции выступают за введение своих войск в Украину

По словам журналистов, встреча Макрона и лидеров парламентских фракций затянулась на 3 часа.

К ней присоединились около 30 человек: не только представители парламента, но и правительства.

Многие французские должностные лица склонялись к мнению, что "Коалиция решительных" могла бы стать определенной альтернативой НАТО, особенно в вопросах защиты Украины от новой агрессии России.

Однако многие политики до сих пор сомневаются в готовности США вмешаться в урегулирование войны в случае нарушения прекращения огня со стороны РФ.

По словам Макрона, иностранные миротворцы, в том числе французские, будут находиться "далеко от фронта".

Мы не будем на передовой, там, чтобы контролировать украинскую армию.

Свою позицию по этому поводу озвучила глава "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано.

Она официально подтвердила, что фракция потребует мандата ООН на ввод войск на территорию Украины после завершения войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе призывают возобновить диалог с Путиным — Зеленский отреагировал
Зеленский заговорил о финальном этапе переговоров
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Трамп планируют подписать соглашение на 800 млрд долл — инсайдеры
Трамп и Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Время истекает". У Трампа лопнуло терпение из-за игор Путина
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?