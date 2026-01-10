Введение миротворцев в Украину. Макрон смог добиться своего

Французский лидер Эмманюэль Макрон провел встречи с главами парламентских фракций касательно введения государственных войск в Украину после завершения войны. Главным достижением этих переговоров стало то, что вообще никто не выступал против предложенного механизма.

Власти Франции выступают за введение своих войск в Украину

По словам журналистов, встреча Макрона и лидеров парламентских фракций затянулась на 3 часа.

К ней присоединились около 30 человек: не только представители парламента, но и правительства.

Многие французские должностные лица склонялись к мнению, что "Коалиция решительных" могла бы стать определенной альтернативой НАТО, особенно в вопросах защиты Украины от новой агрессии России.

Однако многие политики до сих пор сомневаются в готовности США вмешаться в урегулирование войны в случае нарушения прекращения огня со стороны РФ.

По словам Макрона, иностранные миротворцы, в том числе французские, будут находиться "далеко от фронта".

Мы не будем на передовой, там, чтобы контролировать украинскую армию. Поделиться

Свою позицию по этому поводу озвучила глава "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано.