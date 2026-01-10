Введення миротворців в Україну. Макрон врешті добився свого

Французький лідер Емманюель Макрон провів зустрічі з очільниками парламентських фракцій щодо введення державних військ в Україну після завершення війни. Головним досягненням цих перемовин стало те, що загалом ніхто не виступав проти запропонованого механізму.
Головні тези:
- Миротворці, зокрема й французькі, будуть знаходитися далеко від фронту.
- У Парижі мають сумніви щодо готовності США брати участь у гарантіях безпеки.
Влада Франції виступає за введення своїх військ в Україну
За словами журналістів, зустріч Макрона та лідерів парламентських фракцій затягнулася аж на 3 години.
До неї доєдналися близько 30 осіб: не лише представники як парламенту, а й також уряду.
Багато французьких посадовців схилялися до думки, що "Коаліція охочих" могла б стати певною альтернативою НАТО, особливо в питаннях захисту України від нової агресії Росії.
Однак чимало політик досі сумніваються у готовності США втрутитися у врегулювання війни в разі порушення припинення вогню з боку РФ.
За словами Макрона, іноземні миротворці, зокрема й французькі, будуть знаходитися "далеко від фронту".
Свою позицію з цього приводу озвучила очільниця "Нескоренної Франції" в Національних зборах Матільда Пано.
Вона офіційно підтвердила, що фракція вимагатиме мандата ООН на введення військ на територію України після завершення війни.
