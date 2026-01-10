Введення миротворців в Україну. Макрон врешті добився свого
Введення миротворців в Україну. Макрон врешті добився свого

Влада Франції виступає за введення своїх військ в Україну
Джерело:  Le Monde

Французький лідер Емманюель Макрон провів зустрічі з очільниками парламентських фракцій щодо введення державних військ в Україну після завершення війни. Головним досягненням цих перемовин стало те, що загалом ніхто не виступав проти запропонованого механізму.

Головні тези:

  • Миротворці, зокрема й французькі, будуть знаходитися далеко від фронту.
  • У Парижі мають сумніви щодо готовності США брати участь у гарантіях безпеки.

Влада Франції виступає за введення своїх військ в Україну

За словами журналістів, зустріч Макрона та лідерів парламентських фракцій затягнулася аж на 3 години.

До неї доєдналися близько 30 осіб: не лише представники як парламенту, а й також уряду.

Багато французьких посадовців схилялися до думки, що "Коаліція охочих" могла б стати певною альтернативою НАТО, особливо в питаннях захисту України від нової агресії Росії.

Однак чимало політик досі сумніваються у готовності США втрутитися у врегулювання війни в разі порушення припинення вогню з боку РФ.

За словами Макрона, іноземні миротворці, зокрема й французькі, будуть знаходитися "далеко від фронту".

Ми не будемо на передовій, ми там, щоб контролювати українську армію.

Свою позицію з цього приводу озвучила очільниця "Нескоренної Франції" в Національних зборах Матільда Пано.

Вона офіційно підтвердила, що фракція вимагатиме мандата ООН на введення військ на територію України після завершення війни.

