Макрон пошел против Трампа ради Украины и Гренландии

Французский лидер Эмманюэль Макрон предупредил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет изменить принципиальные позиции официального Парижа. По словам главы республики, запугивание и шантаж тоже не помогут.
- Франция настроена решительно в вопросе защиты своих интересов и прав своих союзников.
- Макрон пообещал обеспечить защиту европейского суверенитета.
Макрон дал понять, что не боится Трампа
Французский лидер еще раз повторил, что его страна всегда будет придерживаться принципов суверенитета и независимости государств.
По словам главы республики, в сложившейся ситуации речь идет о безопасности в Арктике и на границах Европы.
Макрон четко дал понять Трампу: никакие запугивания и угрозы не повлияют на решение Франции — ни по Украине, ни по Гренландии.
На этом фоне Макрон предупредил президента США: Европа отреагирует объединенно и скоординированно, если он не откажется от своих посягательств на Гренландию.
