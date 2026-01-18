Макрон пошел против Трампа ради Украины и Гренландии
Макрон пошел против Трампа ради Украины и Гренландии

Макрон дал понять, что не боится Трампа
Источник:  online.ua

Французский лидер Эмманюэль Макрон предупредил, что президент США Дональд Трамп никогда не сможет изменить принципиальные позиции официального Парижа. По словам главы республики, запугивание и шантаж тоже не помогут.

Главные тезисы

  • Франция настроена решительно в вопросе защиты своих интересов и прав своих союзников.
  • Макрон пообещал обеспечить защиту европейского суверенитета.

Макрон дал понять, что не боится Трампа

Французский лидер еще раз повторил, что его страна всегда будет придерживаться принципов суверенитета и независимости государств.

Именно поэтому мы поддерживаем и продолжим поддерживать Украину, построили "коалицию желающих" для достижения надежного и продолжительного мира, чтобы защищать эти принципы и нашу безопасность. По этой причине мы решили присоединиться к учениям, которые решила организовать Дания в Гренландии…

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

По словам главы республики, в сложившейся ситуации речь идет о безопасности в Арктике и на границах Европы.

Макрон четко дал понять Трампу: никакие запугивания и угрозы не повлияют на решение Франции — ни по Украине, ни по Гренландии.

Тарифные угрозы в таком контексте неприемлемы и неуместны, — подчеркнул французский лидер.

На этом фоне Макрон предупредил президента США: Европа отреагирует объединенно и скоординированно, если он не откажется от своих посягательств на Гренландию.

