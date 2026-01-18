Макрон пішов проти Трампа заради України та Гренландії

Французький лідер Емманюель Макрон попередив, що президент США Дональд Трамп ніколи не зможе змінити принципові позиції офіційного Парижа ні щодо України, ні щодо Гренландії. За словами глави республіки, залякування та шантаж також не допоможуть.

Макрон дав зрозуміти, що не боїться Трампа

Французький лідер вкотре повторив, що його країна завжди буде дотримуватися принципів суверенітету й незалежності держав.

Саме тому ми підтримуємо і подовжимо підтримувати Україну, розбудували "коаліцію охочих" задля досягнення надійного і тривалого миру, щоб захищати ці принципи та нашу безпеку. З цієї є причини ми вирішили приєднатися до навчань, які вирішила організувати Данія у Гренландії… Емманюель Макрон Президент Франції

За словами глави республіки, у ситуації, що склалася, йдеться про безпеку в Арктиці і на кордонах Європи.

Макрон чітко дав зрозуміти Трампу: жодні залякування і погрози не вплинуть на рішення Франції — ні щодо України, ні щодо Гренландії, ні десь інде у світі.

Тарифні погрози у такому контексті — неприйнятні і недоречні, — наголосив французький лідер. Поширити

На цьому тлі Макрон попередив президента США: Європа відреагує об’єднано і скоординовано, якщо він не відмовиться від своїх зазіхань на Гренландію.