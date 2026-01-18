Путін обрав новий дедлайн для захоплення Донеччини

Згідно з даними видання New York Post, російський диктатор Володимир Путін вимагає від свого військового командування зробити все можливе, щоб захопити всю територію Донецької області до квітня 2026 року.

Путін вигадав новий дедлайн для своїх військ

Фактично увесь 2025 рік російські загарбники присвятили тому, щоб захопити усю Донецьку область України.

Однак фактично армія РФ зазнала нової гучної поразки, адже не змогла окупувати навіть місто Покровськ — битва триває досі.

Видання New York Post не може зрозуміти, на що розраховує Путін, коли вимагає від своїх військ взяти під контроль увесь Донбас протягом наступних кількох місяців.

Журналісти детально проаналізували ситуацію та дійшли висновку, що реалізувати цей план армія РФ зможе хіба що до середини 2027 року.

А поки зо Україна контролює 21% Донецької області та не збирається відступати — навіть під тиском з боку президента США Дональда Трампа.