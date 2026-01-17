Трамп "надихнув" Китай на масштабний міжнародний злочин

Згідно з даними видання Nikkei Asia, китайські спецпризначенці вже почали готуватися до викрадення президента Тайваню. На це офіційний Пекін “надихнула” спецоперація, яку США провели у Венесуелі для повалення режиму Ніколоса Мадуро.

Китай вважає, що йому можна все після дій Трампа

Журналісти звернули увагу на те, що кілька днів тому державний військовий телеканал Китаю показав в ефірі кадри тренувань свого спецпідрозділу.

У її межах уже відпрацьовується операція з метою усунення представників влади Тайваню.

У сюжеті можна побачити, як спочатку за будівлею з умовними цілями спостерігає військовий безпілотник, а згодом починається нічний рейд групи спецпризначенців.

За словами китайських журналістів, їхні спецпризначенці використовували під час цих тренувань військові арбалети, щоб тихо знешкодити вартових.

Що важливо розуміти, цей тренувальний рейд тривав менше, ніж дві хвилини.

Видання Nikkei Asia озвучило припущення, що мета цих навчань — продемонструвати здатність китайських військових реалізувати операцію, аналогічну рейду американського спецназу в Каракасі.