Китай відмовився від російської електроенергії — відома причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай відмовився від російської електроенергії — відома причина

Росія втратила ще один ринок збуту своєї електроенергії
Джерело:  online.ua

Ще 1 січня 2026 року влада КНР повністю зупинила імпорт електроенергії з Росії. Ба більше, Китай не закуповує навіть передбачений контрактом мінімальний обсяг — близько 12 МВт.

Головні тези:

  • Контракт на постачання електроенергії до Китаю був укладений на довгострокову перспективу, проте у 2026 все різко змінилося.
  • Міненерго РФ не виключає можливості відновлення експорту електроенергії КНР.

Росія втратила ще один ринок збуту своєї електроенергії

Що важливо розуміти, неочікуване рішення офіційного Пекіну стало наслідком високих експортних цін, які саме цього місяця вперше перевищили внутрішні китайські.

Тому китайська влада вирішила відмовитися від російської електроенергії, ігноруючи раніше підписані контракти.

"Інтер РАО" (оператор експорту-імпорту) експортувало до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу. Контракт на постачання був укладений з китайською Державною електромережевою корпорацією в 2012 році. Він діє до 2037 року.

Згідно з документами, за весь період КНР повинна була отримати близько 100 млрд кВт/год, або близько 4 млрд кВт/год на рік.

Варто також зазначити, що формула ціни на електроенергію, встановлена контрактом, досі жодного разу не розкривалася.

Згідно з даними інсайдерів, цьогоріч експорт електроенергії до Китаю навряд чи відновиться.

Попри це, Міненерго РФ допускає відновлення експорту при отриманні нового запиту від Китаю.

