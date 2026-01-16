Китай відмовився від російської електроенергії — відома причина

Ще 1 січня 2026 року влада КНР повністю зупинила імпорт електроенергії з Росії. Ба більше, Китай не закуповує навіть передбачений контрактом мінімальний обсяг — близько 12 МВт.

Росія втратила ще один ринок збуту своєї електроенергії

Що важливо розуміти, неочікуване рішення офіційного Пекіну стало наслідком високих експортних цін, які саме цього місяця вперше перевищили внутрішні китайські.

Тому китайська влада вирішила відмовитися від російської електроенергії, ігноруючи раніше підписані контракти.

"Інтер РАО" (оператор експорту-імпорту) експортувало до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу. Контракт на постачання був укладений з китайською Державною електромережевою корпорацією в 2012 році. Він діє до 2037 року. Поширити

Згідно з документами, за весь період КНР повинна була отримати близько 100 млрд кВт/год, або близько 4 млрд кВт/год на рік.

Варто також зазначити, що формула ціни на електроенергію, встановлена контрактом, досі жодного разу не розкривалася.

Згідно з даними інсайдерів, цьогоріч експорт електроенергії до Китаю навряд чи відновиться.