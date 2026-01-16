Китай отказался от российской электроэнергии — известна причина

Еще 1 января 2026 года власти КНР полностью остановили импорт электроэнергии из России. Более того, Китай не закупает даже предусмотренный контрактом минимальный объем — около 12 МВт.

Россия потеряла еще один рынок сбыта своей электроэнергии

Что важно понимать, неожиданное решение официального Пекина стало следствием высоких экспортных цен, которые в этом месяце впервые превысили внутренние китайские.

Поэтому китайские власти решили отказаться от российской электроэнергии, игнорируя ранее подписанные контракты.

"Интер РАО" (оператор экспорта-импорта) экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Контракт на поставку был заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году. Он действует до 2037 года. Поделиться

Согласно документам, за весь период КНР должна была получить около 100 млрд кВт/ч или около 4 млрд кВт/ч в год.

Следует также отметить, что формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, до сих пор ни разу не раскрывалась.

Согласно данным инсайдеров, в этом году экспорт электроэнергии в Китай вряд ли возобновится.