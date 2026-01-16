Китай отказался от российской электроэнергии — известна причина

Еще 1 января 2026 года власти КНР полностью остановили импорт электроэнергии из России. Более того, Китай не закупает даже предусмотренный контрактом минимальный объем — около 12 МВт.
Главные тезисы
- Контракт на поставку электроэнергии в Китай был заключен на долгосрочную перспективу, однако в 2026 году все резко изменилось.
- Минэнерго РФ не исключает возможности возобновления экспорта электроэнергии КНР.
Россия потеряла еще один рынок сбыта своей электроэнергии
Что важно понимать, неожиданное решение официального Пекина стало следствием высоких экспортных цен, которые в этом месяце впервые превысили внутренние китайские.
Поэтому китайские власти решили отказаться от российской электроэнергии, игнорируя ранее подписанные контракты.
Согласно документам, за весь период КНР должна была получить около 100 млрд кВт/ч или около 4 млрд кВт/ч в год.
Следует также отметить, что формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, до сих пор ни разу не раскрывалась.
Согласно данным инсайдеров, в этом году экспорт электроэнергии в Китай вряд ли возобновится.
Тем не менее, Минэнерго РФ допускает возобновление экспорта при получении нового запроса от Китая.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-