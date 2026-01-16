"Это ловушка Путина". В ЕС паникуют из-за нового плана для Украины
"Это ловушка Путина". В ЕС паникуют из-за нового плана для Украины

Новая инициатива для Украины попала под шквал критики
Источник:  Financial Times

Согласно данным СМИ, Европейская комиссия активно разрабатывает двухступенчатую модель вступления в ЕС, что даст Украине возможность присоединиться к блоку гораздо быстрее. Однако эта инициатива уже столкнулась с яростным сопротивлением внутри Евросоюза.

Главные тезисы

  • Украина получит ограниченные возможности на начальных этапах.
  • Однако в ЕС боятся, что реализация плана может негативно отразиться на стабильности блока.

Новая инициатива для Украины попала под шквал критики

План, который еще разрабатывается, даст Украине шанс стать членом блока гораздо быстрее, чем она рассчитывала.

Несмотря на это, есть веские нюансы, с которыми придется мириться.

Прежде всего, речь идет о том, что Киев не получит полноценных полномочий при принятии решений.

К примеру, Украина изначально не будет иметь обычные права голоса на саммитах лидеров и встречах министров.

При этом Киев получит поэтапный доступ к частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития после достижения определенных этапов после вступления в ЕС.

Некоторые члены Евросоюза уже начали бить тревогу, ведь такой механизм фактически и юридически изменит правила вступления, принятые еще в 1993 году.

По их мнению, реализация этого плана окажет крайне негативное влияние на будущую стабильность блока, снизит ценность членства и возмутит другие страны-кандидаты.

Это ловушка Путина и Трампа — и мы в нее попадаем, — пожаловался СМИ один из европейских дипломатов.




