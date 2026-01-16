Гарантии безопасности для Украины. США назвали важное условие
Гарантии безопасности для Украины. США назвали важное условие

Источник:  online.ua

Абсолютно любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины со стороны США должно получить одобрение Конгресса. Об этом публично предупредил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Главные тезисы

  • Главная цель США — предотвратить потенциальные вторжения России в Украину.
  • Грэм напомнил, что предыдущие президенты США не смогли достичь такого соглашения.

Грэм озвучил важное предупреждение

По словам американского сенатора, он очень уважает упорный труд президента Дональда Трампа и его администрации, ведь они, мол, делают все возможное, чтобы "положить конец кровопролитию в Украине честно и справедливо".

Напоминаю, что любое соглашение о безопасности, являющееся частью прекращения кровопролития в Украине, должно быть подано в Конгресс.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец

Он также заявив: ключевая цель остается неизменной — достичь такого соглашения, что сделает невозможным новые потенциальные вторжения России в Украину.

На этом фоне Грэм в очередной раз решил напомнить, что это не смогли сделать бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден.

Кроме того, что касается обмена территориями, я реалистично оцениваю, что не все российские солдаты будут изгнаны из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим прекращать этот конфликт таким образом, который вознаградит агрессию, — заявил сенатор.

