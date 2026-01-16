Гарантии безопасности для Украины. США назвали важное условие

Абсолютно любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины со стороны США должно получить одобрение Конгресса. Об этом публично предупредил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Главные тезисы
- Главная цель США — предотвратить потенциальные вторжения России в Украину.
- Грэм напомнил, что предыдущие президенты США не смогли достичь такого соглашения.
Грэм озвучил важное предупреждение
По словам американского сенатора, он очень уважает упорный труд президента Дональда Трампа и его администрации, ведь они, мол, делают все возможное, чтобы "положить конец кровопролитию в Украине честно и справедливо".
Он также заявив: ключевая цель остается неизменной — достичь такого соглашения, что сделает невозможным новые потенциальные вторжения России в Украину.
На этом фоне Грэм в очередной раз решил напомнить, что это не смогли сделать бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден.
