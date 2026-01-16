Украинский дрон обезвредил реактивный "Шахед" с ракетой — видео

Украинские защитники смогли успешно уничтожить реактивный "Шахед", который российские захватчики оснастили ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Такую успешную атаку удалось осуществить с помощью дрона-перехватчика STING.
Главные тезисы
- STING попал в хвостовую часть российской ракеты Р-60.
- Этот удар мог спровоцировать детонацию твердого топлива или, по меньшей мере, вывести Р-60 из строя.
Дрон STING еще раз подтвердил свою эффективность
Что важно понимать, STING — это зенитный дрон-перехватчик, беспилотный летательный аппарат украинской разработки, предназначенный для перехвата иранских беспилотников-камикадзе, таких как Шахед-136.
Разработчиком Sting является украинская группа "Дикие шершни" — именно она и показала кадры поражения российского дрона.
Как оказалось, российскую цель успешно перехватили воины 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка Сухопутных войск.
Стоит обратить внимание, что под удар украинского дрона попала хвостовая часть ракеты, которую враг прикрепил к "Шахеду".
По словам специалистов, именно там в Р-60 находятся турбогенератор, газогенератор и маршевый двигатель ПРД-259.
Кроме того, указано, что это уже третий подтвержденный эпизод применения армией РФ дрона с ракетой Р-60.
