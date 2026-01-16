Украинский дрон обезвредил реактивный "Шахед" с ракетой — видео

Украинские защитники смогли успешно уничтожить реактивный "Шахед", который российские захватчики оснастили ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Такую успешную атаку удалось осуществить с помощью дрона-перехватчика STING.

Дрон STING еще раз подтвердил свою эффективность

Что важно понимать, STING — это зенитный дрон-перехватчик, беспилотный летательный аппарат украинской разработки, предназначенный для перехвата иранских беспилотников-камикадзе, таких как Шахед-136.

Разработчиком Sting является украинская группа "Дикие шершни" — именно она и показала кадры поражения российского дрона.

Как оказалось, российскую цель успешно перехватили воины 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка Сухопутных войск.

Враг все чаще использует БПЛА как универсальную платформу для разных задач. Однако бойцы 1020 года ЗРАП помешали этому, отработав перехватчиком STING, — сказано в сообщении.

Стоит обратить внимание, что под удар украинского дрона попала хвостовая часть ракеты, которую враг прикрепил к "Шахеду".

По словам специалистов, именно там в Р-60 находятся турбогенератор, газогенератор и маршевый двигатель ПРД-259.

Поражение могло повлечь за собой детонацию твердого топлива, или, по меньшей мере, вывести Р-60 из строя.

Кроме того, указано, что это уже третий подтвержденный эпизод применения армией РФ дрона с ракетой Р-60.