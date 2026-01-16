ПВО обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 15 января.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА. Поделиться

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!