ПВО обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 9 локациях.
- Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 15 января.
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.
Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
