ПВО обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 15-16 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 76 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 9 локациях.
  • Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 18:00 15 января.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон раскрыл численность будущей французской миссии в Украине
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин допустил катастрофическую ошибку в отношениях с Трампом
Трамп понял, что Путин его обманывает
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины ликвидировали еще 1370 российских захватчиков
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 16 января 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?