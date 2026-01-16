ППО знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 січня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях.
- Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Новий повітряний напад росіян почався ще о 18:00 15 січня.
Цього разу ворожі дрони летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк.
Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
