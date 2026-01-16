ППО знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 січня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях.
  • Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Новий повітряний напад росіян почався ще о 18:00 15 січня.

Цього разу ворожі дрони летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

