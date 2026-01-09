Путін припустився катастрофічної помилки у відносинах із Трампом
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін припустився катастрофічної помилки у відносинах із Трампом

Трамп зрозумів, що Путін його дурить
Джерело:  The Hill

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив президента США Дональду Трампу, що Україна намагалася атакувати його резиденцію на Валдаї. ця брехня буде дорого коштувати главі Кремля.

Головні тези:

  • Вся війна РФ проти України побудована на брехні.
  • Путін досі вірить, що може виграти війну, оскільки отримує викривлені дані про ситуацію на фронті.

Трамп зрозумів, що Путін його дурить

Увесь світ бачив те, як президент США розізлився через “атаку” Україну на резиденцію Путіна під час мирного процесу.

Однак згодом ЦРУ пояснила Трампу, що Путін просто публічно пошив його в дурні, адже фактично вигадав напад українських військ — насправді його ніколи не було.

Глава Кремля мав би здогадатися, що американський лідер ніколи не пробачить йому такого публічного приниження, а наслідки цієї брехні можуть бути фатальними для Росії.

Загалом так і сталося. Спочатку Трамп наказав захопити російський нафтовий танкер.

Згодом він офіційно підтвердив, що дав “зелене світло” двопартійному законопроєкту щодо нових санкцій проти РФ.

Наразі важко спрогнозувати, яким буде наступний крок очільника Білого дому, однак зрозуміло — брехня Путіна буде мати для Росії дійсно серйозні наслідки.

Вся війна РФ проти України побудована на брехні. Йдеться про твердження про нібито етнічних росіян, керування Україною нацистами та загрозу НАТО для Росії. Путін вважає, що виграє війну і така думка також побудована на брехні, — наголошує видання The Hill.

