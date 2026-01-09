Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что Украина пыталась атаковать его резиденцию на Валдае. Эта ложь будет дорого стоить главе Кремля.

Трамп понял, что Путин его обманывает

Весь мир видел то, как президент США разозлился из-за "атаки" Украины на резиденцию Путина во время мирного процесса.

Однако впоследствии ЦРУ объяснила Трампу, что Путин просто публично сшил его в дураки, ведь фактически придумал нападение украинских войск — на самом деле его никогда не было.

Глава Кремля должен был догадаться, что американский лидер никогда не простит ему такого публичного унижения, а последствия этой лжи могут быть роковыми для России.

В общем, так и произошло. Первоначально Трамп приказал захватить российский нефтяной танкер.

Впоследствии он официально подтвердил, что дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о новых санкциях против РФ.

Сейчас трудно спрогнозировать, каким будет следующий шаг главы Белого дома, однако понятно — ложь Путина будет иметь для России действительно серьезные последствия.