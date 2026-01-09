Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что Украина пыталась атаковать его резиденцию на Валдае. Эта ложь будет дорого стоить главе Кремля.
Главные тезисы
- Вся война РФ против Украины построена на лжи.
- Путин по-прежнему верит, что может выиграть войну, поскольку получает искаженные данные о ситуации на фронте.
Трамп понял, что Путин его обманывает
Весь мир видел то, как президент США разозлился из-за "атаки" Украины на резиденцию Путина во время мирного процесса.
Однако впоследствии ЦРУ объяснила Трампу, что Путин просто публично сшил его в дураки, ведь фактически придумал нападение украинских войск — на самом деле его никогда не было.
Глава Кремля должен был догадаться, что американский лидер никогда не простит ему такого публичного унижения, а последствия этой лжи могут быть роковыми для России.
В общем, так и произошло. Первоначально Трамп приказал захватить российский нефтяной танкер.
Впоследствии он официально подтвердил, что дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о новых санкциях против РФ.
Сейчас трудно спрогнозировать, каким будет следующий шаг главы Белого дома, однако понятно — ложь Путина будет иметь для России действительно серьезные последствия.
