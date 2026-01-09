Лидер Италии Джорджа Мэлони склоняется к мнению, что Европа должна возобновить непосредственный контакт с Кремлем для того, чтобы как можно быстрее завершить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- В Европе все чаще раздаются призывы к возобновлению диалога с Россией.
- Путин заявил, что готов к переговорам с Макроном.
Мелони призывает к диалогу с Москвой
По словам лидера Италии, она поддерживает недавнее предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона.
Что важно понимать, последний недавно заявил, что Европа должна возобновить прямой диалог с Кремлем, если она хочет быть полноценным участником мирных переговоров по завершению войны.
Официальная Москва заявила, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с президентом Франции.
Кроме того, политик подчеркнула, что считает неуместными разговоры о возможном возвращении России в "Группу восьми".
Как известно, оттуда страну-агрессорку выгнали после оккупации украинского Крыма в 2014 году.
