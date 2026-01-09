Завершение войны РФ против Украины. Мелони предлагает новый подход
Категория
Политика
Дата публикации

Завершение войны РФ против Украины. Мелони предлагает новый подход

Мелони призывает к диалогу с Москвой
Читати українською
Источник:  ANSA

Лидер Италии Джорджа Мэлони склоняется к мнению, что Европа должна возобновить непосредственный контакт с Кремлем для того, чтобы как можно быстрее завершить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • В Европе все чаще раздаются призывы к возобновлению диалога с Россией.
  • Путин заявил, что готов к переговорам с Макроном.

Мелони призывает к диалогу с Москвой

По словам лидера Италии, она поддерживает недавнее предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона.

Что важно понимать, последний недавно заявил, что Европа должна возобновить прямой диалог с Кремлем, если она хочет быть полноценным участником мирных переговоров по завершению войны.

Официальная Москва заявила, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с президентом Франции.

В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что пришло время для Европы говорить с Россией (о прекращении войны — ред.), иначе наше влияние будет ограничено. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично — иначе сыграем на руку Путину.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер Италии

Кроме того, политик подчеркнула, что считает неуместными разговоры о возможном возвращении России в "Группу восьми".

Как известно, оттуда страну-агрессорку выгнали после оккупации украинского Крыма в 2014 году.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Купянск. Как развивается ситуация на фронте
Украинские воины успешно отбивают Купянск у врага
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путин ударил "Орешником" по Украине — объяснение Санду
Санду объяснила логику Путина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Добыча сырой нефти в РФ наконец-то обрушилась — что способствовало
нефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?