Зачем Путин ударил "Орешником" по Украине — объяснение Санду

По убеждению лидера Молдовы Майи Санду, в ночь с 8 на 9 января российский диктатор Владимир Путин приказал осуществить атаку баллистической ракетой "Орешник" для того, чтобы запугать не только Украину, но и ее союзников.

Санду объяснила логику Путина

Президент Молдовы четко дала понять, что ее страна решительно осуждает запуск Россией ракеты "Орешник" по Украине, которая поразила энергетическую инфраструктуру и дома мирного населения.

Цель террористического акта — запугать Украину и ее партнеров. Эта война приближается к Европе и представляет опасность для всех нас. Мы солидарны с Украиной. Моя Санда Президент Молдовы

We firmly condemn Russia’s launch of an Oreshnik missile against Ukraine—hitting energy infrastructure and civilian homes.

This act of terror aims to intimidate Ukraine and its partners. This war is moving closer to Europe and is a danger to us all. We stand united with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 9, 2026

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он сейчас ждет и рассчитывает на четкую реакцию международного сообщества, прежде всего Соединенных Штатов Америки, чтобы новое российское военное преступление не осталось безнаказанным.

На фоне последних событий шеф украинской дипломатии Андрей Сибига анонсировал созыв срочного заседания Совбеза ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие мероприятия в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.