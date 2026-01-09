Зачем Путин ударил "Орешником" по Украине — объяснение Санду
Зачем Путин ударил "Орешником" по Украине — объяснение Санду

Санду объяснила логику Путина
Источник:  online.ua

По убеждению лидера Молдовы Майи Санду, в ночь с 8 на 9 января российский диктатор Владимир Путин приказал осуществить атаку баллистической ракетой "Орешник" для того, чтобы запугать не только Украину, но и ее союзников.

Главные тезисы

  • Санду выразила поддержку Украине на фоне нового российского военного преступления.
  • Зеленский рассчитывает на реакцию союзников, в том числе США.

Президент Молдовы четко дала понять, что ее страна решительно осуждает запуск Россией ракеты "Орешник" по Украине, которая поразила энергетическую инфраструктуру и дома мирного населения.

Цель террористического акта — запугать Украину и ее партнеров. Эта война приближается к Европе и представляет опасность для всех нас. Мы солидарны с Украиной.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он сейчас ждет и рассчитывает на четкую реакцию международного сообщества, прежде всего Соединенных Штатов Америки, чтобы новое российское военное преступление не осталось безнаказанным.

На фоне последних событий шеф украинской дипломатии Андрей Сибига анонсировал созыв срочного заседания Совбеза ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие мероприятия в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Этот удар вблизи границ ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытаниям для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России.

