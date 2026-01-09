Зеленский впервые отреагировал на российский удар "Орешником" по Украине

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что после новой массированной атаки России, во время которой враг использовал баллистическую ракету средней дальности "Орешник", нужна четкая реакция мира, прежде всего США.
Главные тезисы
- Президент обратил внимание союзников на то, каким количеством ракет и дронов Россия снова атаковала Украину.
- В общей сложности речь идет о 36 ракетах (в том числе и "Орешник") и 242 БпЛА разных типов.
Зеленский ждет реакции США и других союзников
Глава государства обратил внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка даже не скрывает факт того, что использовала "Орешник".
Циничный удар публично признало Минобороны РФ в одном из своих официальных заявлений.
На этом фоне Владимир Зеленский призвал всех союзников Киева прежде всего США отреагировать на новое масштабное преступление России.
Также глава государства напомнил союзникам, насколько важны для Украины новые системы ПВО, особенно на фоне усиления вражеского террора.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-