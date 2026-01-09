Зеленский впервые отреагировал на российский удар "Орешником" по Украине
Зеленский впервые отреагировал на российский удар "Орешником" по Украине

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что после новой массированной атаки России, во время которой враг использовал баллистическую ракету средней дальности "Орешник", нужна четкая реакция мира, прежде всего США.

Главные тезисы

  • Президент обратил внимание союзников на то, каким количеством ракет и дронов Россия снова атаковала Украину.
  • В общей сложности речь идет о 36 ракетах (в том числе и "Орешник") и 242 БпЛА разных типов.

Глава государства обратил внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка даже не скрывает факт того, что использовала "Орешник".

Циничный удар публично признало Минобороны РФ в одном из своих официальных заявлений.

Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины, — сказано в официальном заявлении.

На этом фоне Владимир Зеленский призвал всех союзников Киева прежде всего США отреагировать на новое масштабное преступление России.

Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры.

Также глава государства напомнил союзникам, насколько важны для Украины новые системы ПВО, особенно на фоне усиления вражеского террора.

