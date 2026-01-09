Зеленський уперше відреагував на російський удар "Орєшніком" по Україні

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що після нової масованої атаки Росії, під час якої ворог використав балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, насамперед США.
Головні тези:
- Президент звернув увагу союзників на те, якою кількість ракет та дронів Росія знову атакувала Україну.
- Загалом йдеться про 36 ракет (зокрема й “Орєшнік”) та 242 БпЛА різних типів.
Зеленський чекає реакції США та інших союзників
Глава держави звернув увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка навіть не приховує факт того, що використала “Орєшнік”.
Цинічний удар публічно визнало Міноборони РФ в одній зі своїх офіційних заяв.
На цьому тлі Володимир Зеленський закликав усіх союзників Києва, насамперед США, відреагувати на новий масштабний злочин Росії.
Також глава держави нагадав союзникам, наскільки важливими для України є нові системи ППО, особливо на тлі посилення ворожого терору.
