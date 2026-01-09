Зеленський уперше відреагував на російський удар "Орєшніком" по Україні

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що після нової масованої атаки Росії, під час якої ворог використав балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, насамперед США.

Зеленський чекає реакції США та інших союзників

Глава держави звернув увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка навіть не приховує факт того, що використала “Орєшнік”.

Цинічний удар публічно визнало Міноборони РФ в одній зі своїх офіційних заяв.

Збройними Силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності “Орєшнік”, а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України, — йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ. Поширити

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав усіх союзників Києва, насамперед США, відреагувати на новий масштабний злочин Росії.

Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок — зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Володимир Зеленський Президент України

Також глава держави нагадав союзникам, наскільки важливими для України є нові системи ППО, особливо на тлі посилення ворожого терору.