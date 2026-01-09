4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву

9 січня столиця України знову зазнала масштабної повітряної ворожої атаки. Станом на ранок відомо про щонайменше 4 жертв, а також 24 потерпілих, серед яких є працівники ДСНС та медики. Одну родину разом з дитиною вдалося врятувати з-під завалів.

Нова атака РФ на Київ — які наслідки

Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури, — повідомляє Нацполіція. Поширити

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник.

Окрім того, повідомляється про 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину. Поширити

ДСНС України офіційно підтвердило, що вдалося врятувати чотирьох людей — родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу.

Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.