4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву
Категорія
Україна
Дата публікації

4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву

ДСНС України
Нова атака РФ на Київ - які наслідки
Read in English

9 січня столиця України знову зазнала масштабної повітряної ворожої атаки. Станом на ранок відомо про щонайменше 4 жертв, а також 24 потерпілих, серед яких є працівники ДСНС та медики. Одну родину разом з дитиною вдалося врятувати з-під завалів.

Головні тези:

  • Усі поранені перебувають у лікарнях і отримують необхідну допомогу.
  • 32 людини вдалося врятувати.

Нова атака РФ на Київ — які наслідки

Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури, — повідомляє Нацполіція.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник.

Окрім того, повідомляється про 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину.

ДСНС України офіційно підтвердило, що вдалося врятувати чотирьох людей — родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу.

Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.

У ніч на Київщині ворог знову атакував майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині. Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України
Туск наразі налаштований оптимістично
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці спрогнозували завершення війни з Росією
Більшість українців не вірять у швидке завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія заявила про масовану атаку з "Орєшніком" на Україну
Росія нібито вдарила “Орєшніком” по Україні - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?