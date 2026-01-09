4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву

9 січня столиця України знову зазнала масштабної повітряної ворожої атаки. Станом на ранок відомо про щонайменше 4 жертв, а також 24 потерпілих, серед яких є працівники ДСНС та медики. Одну родину разом з дитиною вдалося врятувати з-під завалів.
Головні тези:
- Усі поранені перебувають у лікарнях і отримують необхідну допомогу.
- 32 людини вдалося врятувати.
Нова атака РФ на Київ — які наслідки
Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник.
Окрім того, повідомляється про 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.
ДСНС України офіційно підтвердило, що вдалося врятувати чотирьох людей — родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу.
Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні.
