Росія заявила про масовану атаку з "Орєшніком" на Україну

Вранці 9 січня Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що їхні війська завдали нового масованого удару по Україні, зокрема застосувавши ракетний комплекс середньої дальності “Орєшнік”. Жодних відеодоказів МО РФ не оприлюднило.

Росія нібито вдарила “Орєшніком” по Україні — що відомо

Міноборони РФ цинічно стверджує, що вночі 9 січня країна-агресорка масовано атакувала мирні українські міста та села, мовляв, у відповідь на удар ЗСУ по резиденції диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Однак Україна не атакувала резиденцію глави Кремля 29 грудня 2025 року, як стверджує Москва, — це фейк.

Збройними Силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності “Орєшнік”, а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України, — йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ. Поширити

Ба більше, вороже оборонне відомство цинічно стверджує, що “цілі удару досягнуто”.

Країна-агресорка заявляє про ураження об'єктів виробництва безпілотних літальних апаратів, а також енергетичної інфраструктури, що забезпечує роботу військово-промислового комплексу України.

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ вночі повідомило, що 8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.