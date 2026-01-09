Росія заявила про масовану атаку з "Орєшніком" на Україну

Вранці 9 січня Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що їхні війська завдали нового масованого удару по Україні, зокрема застосувавши ракетний комплекс середньої дальності “Орєшнік”. Жодних відеодоказів МО РФ не оприлюднило.
Головні тези:
- Росія стверджує, що атакувала виробництво безпілотників та енергетичну інфраструктуру України.
- 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.
Росія нібито вдарила “Орєшніком” по Україні — що відомо
Міноборони РФ цинічно стверджує, що вночі 9 січня країна-агресорка масовано атакувала мирні українські міста та села, мовляв, у відповідь на удар ЗСУ по резиденції диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.
Однак Україна не атакувала резиденцію глави Кремля 29 грудня 2025 року, як стверджує Москва, — це фейк.
Ба більше, вороже оборонне відомство цинічно стверджує, що “цілі удару досягнуто”.
Країна-агресорка заявляє про ураження об'єктів виробництва безпілотних літальних апаратів, а також енергетичної інфраструктури, що забезпечує роботу військово-промислового комплексу України.
Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ вночі повідомило, що 8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.
