Россия заявила о массированной атаке с "Орешником" на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Россия заявила о массированной атаке с "Орешником" на Украину

Россия якобы ударила "Орешником" по Украине - что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 9 января Министерство обороны России официально подтвердило, что их войска нанесли новый массированный удар по Украине, в частности, применив ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Никаких видеодоказательств МО РФ не обнародовало.

Главные тезисы

  • Россия утверждает, что атаковала производство беспилотников и энергетическую инфраструктуру Украины.
  • 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

Россия якобы ударила "Орешником" по Украине — что известно

Минобороны РФ цинично утверждает, что ночью 9 января страна-агрессорка массированно атаковала мирные украинские города и села, мол, в ответ на удар ВСУ по резиденции диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Однако Украина не атаковала резиденцию главы Кремля 29 декабря 2025 года, как утверждает Москва, — это ложь.

Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины, — сказано в официальном заявлении.

Более того, вражеское оборонное ведомство цинично утверждает, что "цели удара достигнуты".

Страна-агрессорка заявляет о поражении объектов производства беспилотных летательных аппаратов, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ ночью сообщило, что 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после исследования всех её частей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина знает место размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия показала развертывание "Орешника" в Беларуси — видео
Кремль кичится развертыванием "Орешника" в Беларуси
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцы спрогнозировали завершение войны с Россией
Большинство украинцев не верят в быстрое завершение войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?