Россия заявила о массированной атаке с "Орешником" на Украину

Утром 9 января Министерство обороны России официально подтвердило, что их войска нанесли новый массированный удар по Украине, в частности, применив ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Никаких видеодоказательств МО РФ не обнародовало.

Россия якобы ударила "Орешником" по Украине — что известно

Минобороны РФ цинично утверждает, что ночью 9 января страна-агрессорка массированно атаковала мирные украинские города и села, мол, в ответ на удар ВСУ по резиденции диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Однако Украина не атаковала резиденцию главы Кремля 29 декабря 2025 года, как утверждает Москва, — это ложь.

Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Более того, вражеское оборонное ведомство цинично утверждает, что "цели удара достигнуты".

Страна-агрессорка заявляет о поражении объектов производства беспилотных летательных аппаратов, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ ночью сообщило, что 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.