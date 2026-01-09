Россия заявила о массированной атаке с "Орешником" на Украину

Утром 9 января Министерство обороны России официально подтвердило, что их войска нанесли новый массированный удар по Украине, в частности, применив ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Никаких видеодоказательств МО РФ не обнародовало.
Главные тезисы
- Россия утверждает, что атаковала производство беспилотников и энергетическую инфраструктуру Украины.
- 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.
Россия якобы ударила "Орешником" по Украине — что известно
Минобороны РФ цинично утверждает, что ночью 9 января страна-агрессорка массированно атаковала мирные украинские города и села, мол, в ответ на удар ВСУ по резиденции диктатора Владимира Путина в Новгородской области.
Однако Украина не атаковала резиденцию главы Кремля 29 декабря 2025 года, как утверждает Москва, — это ложь.
Более того, вражеское оборонное ведомство цинично утверждает, что "цели удара достигнуты".
Страна-агрессорка заявляет о поражении объектов производства беспилотных летательных аппаратов, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.
Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ ночью сообщило, что 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.
