4 человека погибли и 24 пострадали в результате ударов России по Киеву

9 января столица Украины снова подверглась масштабной воздушной вражеской атаке. По состоянию на утро известно по меньшей мере 4 жертвах, а также 24 пострадавших, среди которых есть работники ГСЧС и медики. Одну семью вместе с ребёнком удалось спасти из-под завалов.

Новая атака РФ на Киев — какие последствия

Зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры, — сообщает Нацполиция. Поделиться

По состоянию на утро известно о четырех погибших, в том числе медицинском работнике.

Кроме того, сообщается о 24 пострадавших гражданах, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работу на местах, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления. Поделиться

ГСЧС Украины официально подтвердило, что удалось спасти четырех человек — семью из Броварщины: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. Их достали из-под завалов после вражеских обстрелов.

Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице.