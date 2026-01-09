4 человека погибли и 24 пострадали в результате ударов России по Киеву

9 января столица Украины снова подверглась масштабной воздушной вражеской атаке. По состоянию на утро известно по меньшей мере 4 жертвах, а также 24 пострадавших, среди которых есть работники ГСЧС и медики. Одну семью вместе с ребёнком удалось спасти из-под завалов.
Главные тезисы
- Все раненые находятся в больницах и получают необходимую помощь.
- 32 человека удалось спасти.
Новая атака РФ на Киев — какие последствия
По состоянию на утро известно о четырех погибших, в том числе медицинском работнике.
Кроме того, сообщается о 24 пострадавших гражданах, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.
ГСЧС Украины официально подтвердило, что удалось спасти четырех человек — семью из Броварщины: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. Их достали из-под завалов после вражеских обстрелов.
Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице.
