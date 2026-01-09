Україна скликає екстрене засідання РБ ООН через російський удар "Орєшніком"
Україна скликає екстрене засідання РБ ООН через російський удар "Орєшніком"

Андрій Сибіга
"Орєшнік"
Вранці 9 січня шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через російський удар ракетою “Орєшнік”.

Головні тези:

  • Балістична ракета, якою росіяни вночі атакували Львівщину, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.
  • Київ вимагає від міжнародної спільноти жорсткої реакції на дії Путіна.

Україна буде добиватися реакції світу на новий злочин РФ

Вранці 9 січня Міноборони Росії заявило, що застосувало балістичну ракету середньої дальності, так званий “Орєшнік”, вдаривши по Львівській області.

Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

За його словами, офіційний Київ уже інформує США, своїх союзників у Європі та всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару.

Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивим “нападом на резиденцію Путіна”, якого ніколи не було. Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни, — наголошує український дипломат.

Він також наголосив: світ немає права ігнорувати той факт, що Путін використовує БРС поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації.

Сибіга звертає увагу на те, що це глобальна загроза і вона вимагає глобальної відповіді.

Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора. Ми ініціюємо міжнародні дії — термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

