Україна скликає екстрене засідання РБ ООН через російський удар "Орєшніком"

Вранці 9 січня шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через російський удар ракетою “Орєшнік”.

Україна буде добиватися реакції світу на новий злочин РФ

Вранці 9 січня Міноборони Росії заявило, що застосувало балістичну ракету середньої дальності, так званий “Орєшнік”, вдаривши по Львівській області.

Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії. Андрій Сибіга Глава МЗС України

За його словами, офіційний Київ уже інформує США, своїх союзників у Європі та всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару.

Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивим "нападом на резиденцію Путіна", якого ніколи не було. Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни, — наголошує український дипломат.

Він також наголосив: світ немає права ігнорувати той факт, що Путін використовує БРС поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації.

Сибіга звертає увагу на те, що це глобальна загроза і вона вимагає глобальної відповіді.