Україна скликає екстрене засідання РБ ООН через російський удар "Орєшніком"

Вранці 9 січня шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через російський удар ракетою “Орєшнік”.
Головні тези:
- Балістична ракета, якою росіяни вночі атакували Львівщину, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.
- Київ вимагає від міжнародної спільноти жорсткої реакції на дії Путіна.
Україна буде добиватися реакції світу на новий злочин РФ
Вранці 9 січня Міноборони Росії заявило, що застосувало балістичну ракету середньої дальності, так званий “Орєшнік”, вдаривши по Львівській області.
За його словами, офіційний Київ уже інформує США, своїх союзників у Європі та всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару.
Він також наголосив: світ немає права ігнорувати той факт, що Путін використовує БРС поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації.
Сибіга звертає увагу на те, що це глобальна загроза і вона вимагає глобальної відповіді.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-