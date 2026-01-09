Генштаб підтвердив нові успіхи українських військ на фронті

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників. Окрім того, вдалося ліквідувати ще понад 1000 солдатів РФ.

Втрати армії РФ станом на 9 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 216 930 (+1 030) осіб

танків — 11 526 (+5) од.

бойових броньованих машин — 23 882 (+8) од.

артилерійських систем — 35 892 (+18) од.

РСЗВ — 1 596 (+0) од.

засоби ППО — 1 269 (+0) од.

літаків — 434 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 761 (+687) од.

крилаті ракети — 4 137 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 73 426 (+90) од.

спеціальна техніка — 4 037 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 — з реактивних систем залпового вогню.