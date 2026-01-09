Генштаб підтвердив нові успіхи українських військ на фронті

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників. Окрім того, вдалося ліквідувати ще понад 1000 солдатів РФ.
Головні тези:
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
- Загалом протягом 8 січня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 9 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 216 930 (+1 030) осіб
танків — 11 526 (+5) од.
бойових броньованих машин — 23 882 (+8) од.
артилерійських систем — 35 892 (+18) од.
РСЗВ — 1 596 (+0) од.
засоби ППО — 1 269 (+0) од.
літаків — 434 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 761 (+687) од.
крилаті ракети — 4 137 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 73 426 (+90) од.
спеціальна техніка — 4 037 (+0) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 — з реактивних систем залпового вогню.
