Генштаб підтвердив нові успіхи українських військ на фронті
Генштаб підтвердив нові успіхи українських військ на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників. Окрім того, вдалося ліквідувати ще понад 1000 солдатів РФ.

Головні тези:

  •  Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.  
  • Загалом протягом 8 січня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 9 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 216 930 (+1 030) осіб

  • танків — 11 526 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 882 (+8) од.

  • артилерійських систем — 35 892 (+18) од.

  • РСЗВ — 1 596 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 269 (+0) од.

  • літаків — 434 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 761 (+687) од.

  • крилаті ракети — 4 137 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 73 426 (+90) од.

  • спеціальна техніка — 4 037 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 — з реактивних систем залпового вогню.

